Полиция задержала мужчину за кражи телефонов у детей в петербургском метро

Полиция Петербурга задержала мужчину, подозреваемого в серии краж мобильных телефонов в метро / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, подозреваемого в серии краж мобильных телефонов в метро. Им оказался ранее судимый 26-летний местный житель, который в качестве своих жертв выбирал детей. Об этом 10 ноября 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Мужчина подозревается в том, что в поезде метро от станции "Владимирская" по "Площади Восстания" вытащил телефон из сумки 11-летней девочки, - рассказали в полиции.

Также подозреваемый, находясь на платформе станции метро "Достоевская" вытащил из кармана пальто у 17-летней девушки телефон.

Подозреваемого задержали 8 ноября 2022 года у дома 1/4 по улице Ефимова. В ходе досмотра у него нашли похищенные телефоны детей, а также еще два телефона. Возбуждены уголовные дела.