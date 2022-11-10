Мужчина пострадал во время пожара в квартире на Перевозном переулке в Петербурге

Мужчина пострадал во время пожара в квартире в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге во время квартирного пожара пострадал мужчина. Сообщение о возгорании на пульт экстренной службы поступило в 12:11 часов 10 ноября 2022 года. Горела квартира в доме 19 по Перевозмому переулку в Красногвардейском районе города. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- В однокомнатной квартире, в комнате площадью 11 квадратных метров горела обстановка на площади 4 квадратных метров, - рассказали спасатели.

Тушить пожар прибыли четыре машины и 17 человек личного состава МЧС. Благодаря слаженной работе они потушили огонь в течение получаса.

Не обошлось без пострадавших. Из квартиры эвакуировали мужчину, которого скорая помощь госпитализировала в больницу.

На данный момент причина возгорания неизвестна. На месте работают специалисты.