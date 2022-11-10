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НовостиПроисшествия10 ноября 2022 10:42

Видео смертельного ДТП на дамбе Петербурга опубликовано в соцсетях

Авария произошла на 137-м километре внутреннего кольца КАДа
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Две машину столкнулись на дамбе. Фото: vk.com/spb_today

Две машину столкнулись на дамбе. Фото: vk.com/spb_today

Видео смертельного ДТП на дамбе опубликовали в соцсетях очевидцы аварии. Она произошла утром 10 ноября на внутреннем кольце КАДа в районе Кронштадта. По первому сообщению пресс-службы Комплекса защитных сооружений, один человек погиб. Позднее публикацию изменили на «пострадал».

- Около 11.00 на внутреннего кольца произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. По предварительной информации есть пострадавший, - говорится в обновленном сообщении.

На месте аварии работают экстренные и дородные службы. Из-за аварии перекрыты две из трех полос, движение осуществляется только по одной.

Информация о количество пострадавших уточняется. Обстоятельства ДТП выясняет полиция.