В ЗВО обновили номер телефона «горячей линии» по вопросам мобилизации

В ЗВО поменяли номер "горячей линии". Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Западном военном округе (ЗВО) обновили номер телефона «горячей линии», по которому можно задать вопросы, связанные с частичной мобилизацией. Сам телефон многоканальный, на обращения отвечают несколько операторов.

- Для разрешения проблемных вопросов и оперативного доведения информации организована круглосуточная «горячая линия». Многоканальный телефон для справочной информации: 8-800-301-13-89, - сообщает пресс-служба ЗВО.

Напомним, что частичная мобилизация в России завершена 31 октября.

Справка «КП»:

В Западный военный округ входят 26 субъектов Российской Федерации, в том числе Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская, Новгородская области, Республика Карелия и другие регионы.