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НовостиПолитика10 ноября 2022 10:56

В ЗВО обновили номер телефона «горячей линии» по вопросам мобилизации

В округ входят 26 регионов, в том числе Петербурге, Ленобласть и Карелия
Анатолий ПЕТРОВСКИЙ
В ЗВО поменяли номер "горячей линии".

В ЗВО поменяли номер "горячей линии".

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Западном военном округе (ЗВО) обновили номер телефона «горячей линии», по которому можно задать вопросы, связанные с частичной мобилизацией. Сам телефон многоканальный, на обращения отвечают несколько операторов.

- Для разрешения проблемных вопросов и оперативного доведения информации организована круглосуточная «горячая линия». Многоканальный телефон для справочной информации: 8-800-301-13-89, - сообщает пресс-служба ЗВО.

Напомним, что частичная мобилизация в России завершена 31 октября.

Справка «КП»:

В Западный военный округ входят 26 субъектов Российской Федерации, в том числе Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская, Новгородская области, Республика Карелия и другие регионы.