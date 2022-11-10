Один трлн рублей поступил в казну Петербурга

Казна Петербурга пополнилась на один триллион рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В казну Санкт-Петербурга за полтора месяца до окончания года поступил один триллион рублей. Об этом в Смольном сообщили 10 ноября 2022 года. Губернатор города Александр Беглов отметил, что это результат труда жителей Северной столицы и работы правительства.

- Наш бюджет сегодня ориентирован не только на поддержку социальной сферы. Это бюджет развития. Триллион - это новые дороги, школы, детские сады и поликлиники, благоустройство, развитие транспорта, инвестиции в инженерную и социальную инфраструктуру. Рост доходов города еще раз подтверждает устойчивость нашей экономики, - подчеркнул градачальник.

Из доходов городской казны - 970 миллиардов рублей это налоги и неналоговые платежи, еще 31 миллиард - трансферты из федерального бюджета. Неналоговые доходы, к которым относятся платежи за пользование госимуществом, доходы от продажи такого имущества, от размещения средств бюджета, плата за проезд в общественном транспорте, штрафы, пополнили бюджет на 62 миллиардов рублей.