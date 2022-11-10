Романтичный вор украл охапку роз из цветочного магазина на севере Петербурга

Вор украл охапку роз из цветочного магазина на севере Петербурга / Фото: Росгвардия

В Санкт-Петербурге романтичный вор украл охапку роз из цветочного магазина. Все произошло рано утром 10 ноября 2022 года. По всей видимости, молодой человек хотел впечатлить свою подругу или попросить за что-то прощение. Однако оказался в отделении полиции. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии.

- В 5:40 часов утра в цветочный магазин на проспекте Просвещения зашел молодой человек и любезно попросил продавца собрать ему скромный букетик. Пока женщина выполняла заказ, парню приглянулась большая охапка роз за 8 тысяч рублей. С ней то он и убежал очаровывать свою подругу, - рассказали в ведомстве.

Но далеко молодому человеку убежать не удалось. В это время по улице проезжал наряд Росгвардии, которому продавец цветов передала приметы вора. Спустя 15 минут стражи порядка заметили кавалера с цветами и задержали его.

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