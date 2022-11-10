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НовостиПроисшествия10 ноября 2022 11:20

Романтичный вор украл охапку роз из цветочного магазина на севере Петербурга

Молодой человек хотел очаровать цветами свою подругу
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Вор украл охапку роз из цветочного магазина на севере Петербурга / Фото: Росгвардия

Вор украл охапку роз из цветочного магазина на севере Петербурга / Фото: Росгвардия

В Санкт-Петербурге романтичный вор украл охапку роз из цветочного магазина. Все произошло рано утром 10 ноября 2022 года. По всей видимости, молодой человек хотел впечатлить свою подругу или попросить за что-то прощение. Однако оказался в отделении полиции. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии.

- В 5:40 часов утра в цветочный магазин на проспекте Просвещения зашел молодой человек и любезно попросил продавца собрать ему скромный букетик. Пока женщина выполняла заказ, парню приглянулась большая охапка роз за 8 тысяч рублей. С ней то он и убежал очаровывать свою подругу, - рассказали в ведомстве.

Но далеко молодому человеку убежать не удалось. В это время по улице проезжал наряд Росгвардии, которому продавец цветов передала приметы вора. Спустя 15 минут стражи порядка заметили кавалера с цветами и задержали его.

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