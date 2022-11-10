15,5 миллиона пассажиров обслужили в аэропорту «Пулково» с начала года

В Пулково обслужили 15,5 млн пассажиров. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

15,5 миллиона пассажиров обслужили в петербургском аэропорту «Пулково» за десять месяцев нынешнего года. Это выше прошлогодних показателей, что говорит о росте пассажиропотока, сильно пострадавшего из-за пандемии и, потом, международных санкций с отменой большого числа зарубежный рейсов.

- С начала 2022 года пассажиропоток аэропорта «Пулково» демонстрирует рост. С 1 января по 31 октября обслужено 15,5 миллиона пассажиров, - сообщает пресс-служба управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы».

Напомним, что сейчас «Пулково» обслуживает в основном рейсы по России, а также перелеты в страны СНГ и отдельные иностранные государства, в том числе Турцию и Египет.

Планы по развитию аэропорта, из которого предполагалось сделать международный хаб, пока поставлены на паузу.