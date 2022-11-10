Еще один банк начнет выдавать Единые карты петербуржца

ЕКП начнет выдавать пятый банк. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пятый банк присоединился к проекту Единой карты петербуржца. Документы об этом подписали в Комитете по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга. Выдавать ЕКП будет «Промсвязьбанк».

- «Промсвязьбанк» стал пятым банком-эмитентом, прошедшим квалификационный отбор. Сегодня мы подписали соглашение, которое дает старт нашей совместной работе, - сообщил в своем телеграм-канале вице-губернатор Валерий Москаленко.

Напомним, что по состоянию на октябрь 2022 года, ЕКП для себя оформили 1,3 миллиона жителей Петербурга, то есть треть взрослого населения города.

Карта дает различные возможности и льготы, в том числе при оплате проезда в общественном транспорте.

Сейчас карты выдают «Сбербанк», «ВТБ, банк «Санкт-Петербург». Четвертым, летом 2022 года, к проекту ЕКП присоединился «Газпромбанк».