Второй подряд дневной рекорд температуры побит в Петербурге

В Петербурге пасмурно, но очень тепло. Для ноября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Второй подряд рекорд дневной температуры побит в Петербурге, предыдущий зафиксировали накануне. К 14:00 термометры на метеостанции городского гидрометцентра показали +10,2 градуса. Эта на одну десятую выше прошлого исторического достижения, установленного в 2019 году.

- Медленно, но температура воздуха в Петербурге преодолела заветную отметку сегодняшнего экстремума. Насколько выше будет к концу дня, даже и не понятно, - сообщает в своем телеграм-канале главный синоптик города Александр Колесов.

Точные показания будут сняты вечером. после 21:00. А завтра синоптики узнают среднюю температуру за сутки. Учитывая, что ночь будет очень теплой, как прошедшая, то может быть побит суточный рекорд за всю историю наблюдений.

Впрочем, ноябрьская «жара» задержится не очень надолго, уже через пару дней в город вернется зима.

А кому надоели рекорды по теплу – терпите еще пару дней. На следующей неделе и в Санкт-Петербург придет зима, так что еще будем вспоминать эти «жаркие» дни.