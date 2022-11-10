Потолок обрушился в жилом доме в поселке Гаврилово в Ленобласти

Потолок обвалился в жилом доме в поселке в Ленобласти / Фото: Прокуратура Ленобласти

В поселке под городом Выборг в Ленинградской области в жилом доме обрушился потолок. Инцидент произошел в Гаврилово. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом 10 ноября 2022 года рассказали в прокуратуре Ленинградской области.

- В рамках надзорного сопровождения городской прокуратуры, по обращению женщины, проживающей в данном доме, администрацией предоставлено жилое помещение из маневренного фонда, - сообщили в прокуратуре региона.

На данный момент Выборгская городская прокуратура организовала проверку. В ходе нее будет дана оценка работе администрации МО «Гончаровское сельское поселение», в части своевременного переселения граждан, а также содержания жилья.