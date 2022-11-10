Полиция проводит проверку после смертельного ДТП на дамбе в Петербурге

Полиция проводит проверку после смертельного ДТП на КАД в районе дамбы Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге полиция начала проверку после смертельного ДТП на дамбе. Авария произошла утром 10 ноября 2022 года на 137 километре внутреннего кольца КАД, когда водитель автомобиля "Черри Кью Кью" вышла из машины из-за технической неисправности авто. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 11:20 часов 44-летний мужчина за рулем автомобиля "Лада Ларгус" врезался в стоящий на аварийной сигнализации "Черри Кью Кью", который остановился по причине технической неисправности, - рассказали в полиции.

В этот момент водитель иномарки, 35-летняя женщина, стояла рядом с багажником своей машины. Отечественный автомобиль буквально впечатал ее в машину. Страшный момент ДТП попал на видео.

От удара женщина скончалась на месте. По факту ДТП проводится проверка.