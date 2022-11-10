Четыре автобуса в Петербурге изменят номера маршрутов

Четыре маршрута меняют свои номера. Фото: Комитет по транспорту СПб

Четыре автобусных маршрута в Петербурге изменят номера. Об этом пассажиров предупреждают в городском комитете по транспорту. В большинстве случаев к цифровому обозначению добавят букву «Э» - экспресс.

- Уважаемые пассажиры! С 11 ноября автобус № 145 станет экспрессом, еще три автобуса: №№ 101, 204 и 343 поменяют номер, - сообщает пресс-служба комитета.

145-й маршрут станет 145Э, он будет делать остановки только на крупных остановках. Это позволит сократить время в пути от Красного Села до метро и обратно.

Работающие на том же направлении автобусы №№ 145А, 145Б, 165, 245 продолжат ходить со всеми остановками.

К номерам автобусов: №№ 101, 204 и 343 также добавится буква «Э», но в работе самих маршрутов ничего не изменится. Смысл изменений в данном случае в комитете не поясняют.