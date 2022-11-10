Сотрудника СИЗО в Ленобласти отправили под суд за взяточничество

Работника СИЗО в Ленобласти отправили под суд за взяточничество Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области отправили под суд работника СИЗО за взяточничество. Сотрудник ФСИН на протяжении времени приносил заключенному различную домашнюю и ресторанную еду, а также телефоны. Взамен брал деньги. Об этом 10 ноября 2022 года рассказали в Следственном комитете 47-го региона.

- Младший инспектор дежурной службы СИЗО УФСИН России по Петербургу и Ленобласти обвиняется в восьми эпизодах получения взяток. обвиняемый, являясь должностным лицом, за денежное вознаграждение неоднократно проносил обвиняемому на режимную территорию СИЗО УФСИН России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области запрещенные к проносу продукты домашнего и ресторанного питания, а также средства связи, - рассказали в комитете.

Во время следствия работник СИЗО во всем признался и раскаялся. Теперь ему предстоит оказаться на скамье подсудимых.