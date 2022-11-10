Главный синоптик Петербурга Колесов пообещал скорый приход зимы

Зима со снегом придет в Петербург со следующей недели. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Зима вернется в Петербург уже через пару дней. Неделя аномального тепла закончится ровно по календарю, и с понедельника в городе ударят заморозки. Дневная температура опустится до ноля градусов, а со вторника пойдет снег.

- Кому надоели рекорды по теплу – терпите еще пару дней. На следующей неделе в Петербург придет зима, так что еще будем вспоминать эти «жаркие» дни, - написал в своем телеграм-канале главный синоптик города на Неве Александр Колесов.

Перепад температур действительно будет резким. Если сейчас погода бьет рекорды, а термометры показывают выше +10 градусов, что совсем нехарактерно для ноября, то в понедельник ожидается 0...+1. Причем еще днем ранее, в воскресенье, будет до +8.

Метеозависимым людям может быть не очень хорошо при такой резкой смене погоды.

Вся следующая неделя ожидается прохладной, возможны осадки в виде снега. Автомобилистам строго рекомендуется сменить резину на зимнюю.