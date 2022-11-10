Спасенный из канализации в Пулково парень оказался пропавшим без вести

Что известно о молодом человеке, залезшем в Пулково в канализационную трубу Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Парень, которого вытащили из канализационной трубы рядом с аэропортом Пулково в Санкт-Петербурге оказался пропавшим без вести. 21-летнего молодого человека с 6 ноября 2022 года разыскивали родные в Тольятти. Об этом пишет "Мойка78".

- Застрявшим в канализации оказался 21-летний приезжий. Его на протяжении нескольких дней искали родные и близкие на родине, однако безуспешно, - пишет издание.

По предварительной информации, парень пробыл в канализации около семи часов. Спасателям пришлось резать трубу, чтобы достать его оттуда. Когда его подняли на поверхность, оказалось, что молодой человек полуголый. В тяжелом состоянии с переохлаждением его госпитализировали в больницу. Как именно он очутился в канализации, неизвестно.