Женщина пострадала на пожаре в Василеостровском районе Петербурга

женщина пострадала в горящей "двушке" на Васильевском острове. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Женщина пострадала на пожаре, который произошел днем 10 ноября в Василеостровском районе Петербурга. Около 15:50 в дежурную часть МЧС поступил сигнал о возгорании в жилом доме, расположенном в переулке Декабристов.

- В двухкомнатной отдельной квартире, в оной из комнат горела обстановка на площади восемь квадратных метров, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Прибывшие на место спасатели за считанные минуты потушили пламя и в 16:14 отчитались о ликвидации пожара.

В огне пострадала жительница дома, ее госпитализировали врачи скорой помощи. Состояние женщины уточняется.

Причины ЧП устанавливают дознаватели.