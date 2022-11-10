Завершены поиски пропавшего в Ленобласти 14-летнего школьника

В Ленобласти завершены поиски пропавшего подростка. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полиция и волонтеры завершили поиски пропавшего в Ленобласти 14-летнего подростка. Школьник бесследно исчез еще 4 ноября в Ломоносовском районе его разыскивали почти неделю.

- Подросток, 14 лет, 4 ноября ушел из дома в дачном поселке «Глуховка» Кипенского сельского поселения. Худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие. Был одет в темно-синюю куртку, черные штаны, - говорилось в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт».

Парня искали шесть дней и в итоге нашли. По счастью, живым.

- Найден. Жив. Благодарим всех за помощь! - сообщили поисковики в соцсетях.

Обстоятельства поисков традиционно не сообщаются.