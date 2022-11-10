Учения по уборке воображаемого снега провели в центре Петербурга

В Петербурге провели учения по уборке снега. Фото: vk.com/gilcomitet / Олег Зотов

Тренировку по уборке снега провели в Петербурге. На чистый асфальт Центрального района вышли несколько десятков человек. Дворники и механизаторы скребли лопатами воображаемый снег. Наблюдали за работой глава Жилищного комитета Олег Зотов и другие чиновники.

- Сегодня в Центральном районе прошли учения по отработке комплексной уборки от снега и наледи крыш домов, городских улиц и дворов. В тренировке приняли участие специалисты нескольких комитетов правительства Петербурга и администрации района, - сообщает пресс-служба Жилищного комитета.

Для учений был выбран участок на Моховой улице. Сюда приехала тяжела уборочная техника, малые средства механизации - мотоблоки. Специалисты ручного труда, как принято называть дворников, убирали тротуары, а промышленные альпинисты «очищали» крыши от виртуальных снега и наледи.

Трудности возникли из-за припаркованных машин, владельцев которых пришлось вызванивать персонально. Поэтому было решено улучшить информированность жителей Петербурга будущей зимой.

- В целом учения показали, что зимняя уборка проводится службами слаженно, - сообщает пресс-служба Жилкома.