Первую прогулку новорожденного барашка показали в Ленинградском зоопарке

Барашек из Ленинградского зоопарка. Фото: Скриншот из видео

Новорожденного барашка впервые показали посетителям Ленинградского зоопарка. О первой в жизни прогулке кудрявого животного рассказали сотрудники зверинца в телеграмм-канале. Питомец еще не стал самостоятельным и пока старается не отходить далеко от мамы.

- У барашка пока еще нет имени. Он родился 28 октября. На первой прогулке кроха держался поближе к маме и жевал веники на свежем воздухе. Совсем, как взрослый, - рассказали работники Ленинградского зоопарка.

Посетители зоопарка могут познакомиться с детенышем валлийской овцы с 13:00 до 14:00. Он живет в вольере около площадки Детского зоопарка. Сотрудники Ленинградского зоопарка просят гостей не пугать маленького кудрявого питомца и не пытаться зайти к нему за ограждение. Барашек еще не вырос и нужно, чтобы он чувствовал себя хорошо и спокойно.