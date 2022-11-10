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НовостиОбщество10 ноября 2022 15:48

Снос старых корпусов начался в больнице №15 на Авангардной улице в Петербурге

На их месте построят современное здание стационара
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В 15-й больнице начался снос старых корпусов. Фото: Комитет по здравоохранению СПб

В 15-й больнице начался снос старых корпусов. Фото: Комитет по здравоохранению СПб

10 ноября в Петербурге начали сносить два корпуса больницы №15, расположенной на Авангардной улице. К событию давно готовились, выносили оборудование и переводили пациентов. Все для того, чтобы начать строительство нового корпуса, под который и освобождается место.

- В течение 2023-24 годов будет идти строительство. Ввод нового корпуса более чем на 500 коек планируется, скорее всего, в начале 2025 года, - пишет «Петербургский дневник».

Площадь нового корпуса составит почти 24 тысячи квадратных метров. Здесь разместятся травматология с отделением челюстно-лицевой хирургии, отделение нейрохирургии, сосудистый центр, отделение онкогематологии с возможностью трансплантации костного мозга.

В бюджете строительства прописано и обустройство охраняемого периметра всей больницы. Проще говоря забора. 15-я городская - единственный стационар в Петербурге, до сиз пор не имеющий полного ограждения территории.