Аэродром в Антарктиде назвали в честь петербургского футбольного клуба «Зенит»

Открытие взлетно-посадочной полосы состоялось 7 ноября. Фото: пресс-служба "Зенита"

«Зенит» появился в Антарктиде. В честь петербургского футбольного клуба на станции «Прогресс» назвали новый российский аэродром, который предназначен для тяжелых транспортных самолетов. 7 ноября его открыли специалисты Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) и компании «Запсибгазпром».

- Из-за сурового климата сезонные работы в Антарктиде проводятся только несколько месяцев. Но благодаря открытию новой взлетно-посадочной полосы этот срок увеличится. И впоследствии расширится масштаб нашей деятельности на континенте. Для полярников это возможность связи с домом и родным городом, - отметил директор ААНИИ Александр Макаров.

Также он отметил, что сейчас идет обсуждение совместных акций с футбольным клубом «Зенит». Возможно, интересные события будут анонсированы уже очень скоро. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев назвал большой честью, что аэродром назван в честь клуба.