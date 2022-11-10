В Мурино мужчина упал с балкона шестого этажа и разбился насмерть

В Мурино мужчина висел на балконе шестого этажа. Фото: vk.com/tmurino

Трагическое происшествие случилось 10 ноября в Мурино. Сначала местные жители заметили мужчину, висевшего на общем балконе лестничной клетки одной из многоэтажек. А потом тело погибшего лежало перед домом на асфальте.

- Шувалова 19/1. Парень лет 25 выпал с шестого этажа, - сообщили очевидцы в паблике «Типичное Мурино/Девяткино».

По словам местных жителей, погибший не был их соседом, но его неоднократно замечали в компании молодых людей, собиравшихся в подъезде.

Очевидцы сообщают, что перед падением мужчина висел головой вниз, а кто-то держал его за ноги. Предположительно, погибший находился под воздействием запрещенных веществ и не осознавал, что делает.

Сейчас обстоятельства гибели мужчины выясняет полиция.