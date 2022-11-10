Температурный максимум в Петербурге 10 ноября составил +10,5 градусов

После трех часов дня температура воздуха начала понижаться Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге температурный максимум в четверг, 10 ноября, был зафиксирован в три часа дня. После 15 часов температура воздуха составила 10,5 градусов со знаком плюс, а потом начала понижаться. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

- Окончательное значение среднесуточной температуры будет известно чуть позже, но и сейчас уже понятно, что она превысит прежний рекорд на более, чем один градус, - объяснил Александр Колесов.

Таким образом, можно считать, что 10 ноября 2022 года – это самые теплые сутки за все время наблюдения. Напомним, 9 ноября температурный максимум также превысил 10 градусов со знаком плюс.