Из-за открытия Дома книги 12 ноября в центре Петербурга ограничат движение

Дом книги откроется после ремонта 12 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Из-за открытия Дома книги в Петербурге будет ограничено движение транспорта. Напомним, здание откроется после ремонта в субботу, 12 ноября. Временные ограничения движения транспорта будут действовать в течение всего дня, сообщает медиацентр Санкт-Петербурга.

- Нечетная сторона набережной Грибоедова будет перекрыта с 11:30 до 12:30. Ограничения коснутся отрезка дороги от Конюшенной площади до Невского проспекта, - говорится в сообщении.

В это же время будут введены ограничения на Невском проспекте. Проезжая часть сузится. Поэтому лучше учитывать ограничения, если маршрут проложен от набережной канала Грибоедова до Малой Конюшенной улицы.

На протяжении всех суток 12 ноября водителям нельзя будет останавливаться на набережной канала Грибоедова. Ограничение введут на дороге от Чебоксарского проспекта до Невского проспекта.