Старинную церковь Знамения начали реставрировать в Пушкине

Старинную церковь в Пушкине вскоре отреставрируют. Фото: КГИОП

Реставрация церкви Знамения Пресвятой Богородицы началась в Пушкинском районе Петербурга. Об этом пишет online47.ru со ссылкой на комитет по госконтролю, использованию и охране памятников. Храм возвели в середине 18 века по указу императрицы Елизаветы Петровны. Сейчас в церкви сгнили многие конструкции: стропильная система, деревянные детали купола и звонницы, а также балюстрады. Металлический декор будут восстанавливать в мастерских. Кроме этого реставраторы приведут в порядок кирпичные фасады здания-памятника.

- Реставрацию фасада и кровли планируют закончить в 2024 году. Только после этого мастера начнут работы в интерьерах, - цитируют пресс-службу КГИОП в издании.

Добавим, что сейчас продолжается разработка проекта реставрации интерьеров храма.