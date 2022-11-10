Один млрд рублей направят на поддержку малого и среднего бизнеса Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге один миллиард рублей направлен на поддержку малого и среднего бизнеса. Деньги пойдут на льготное кредитование предприятий, которые работают в сфере обрабатывающих производств, а также организаций, которые реализуют проекты по возобновлению деятельности в целях сохранения занятости.

- В Северной столице существуют более 350 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. Около трех процентов доходной части бюджета обеспечивают именно они. А кроме этого, благодаря их работе в городе создано 1 миллион 780 тысяч рабочих мест, - отметил глава города Александр Беглов.

Дополнительные деньги для льготного кредитования предприятий появились в Фонде содействия кредитованию малого и среднего бизнеса. Весной этого года 66 организаций обрабатывающей промышленности уже получили 300 миллионов рублей по ставке в один процент годовых на два года.

Для предприятий, реализующих проекты по возобновлению деятельности в целях сохранения занятости, ставка составит три процента годовых, а для прочих видов деятельности – пять процентов.