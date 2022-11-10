Дед Мороз посетит Петербург 6 января Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Поезд Деда Мороза приедет в Петербург к Рождеству. Встретить его в Северной столице можно будет 6 января, а на станции "Новый Петергоф" - 7 января. Снегурочка с дедушкой объездят более 100 городов. Они в пути с октября, а в Великий Устюг вернутся только к середине января.

- В 2021 году поезд стартовал из Великого Устюга 5 декабря. Тогда за 41 день главный Дед Мороз посетил 36 городов России. Десятки тысяч детей смогли встретиться с ним и Снегурочкой, - рассказали в пресс-службе РЖД.

В каждом городе на вокзалах Дед Мороз с внучкой устраивают для детей праздник с анимационной программой, играми, танцами и поздравлениями. Также, будут работать кафе и сувенирные лавки.

А в передвижной резиденции дедушки подготовлен специальный праздничный квест с подарками для детей. Но посещение поезда Деда Мороза возможно только по заранее купленным билетам.