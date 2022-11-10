Турецкий бренд одежды Koton заменил британский Mark & Spencer в ТРК «Лето» в Петербурге

Турецкие бренды заменят закрывшиеся в России магазины Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вместо британского бренда Marks & Spencer в петербургском торгово-развлекательном комплексе «Лето» открылся магазин турецкого бренда одежды Koton. Об этом сообщает РБК Петербург со ссылкой на генерального директора ТРК «Лето» Андрея Должикова.

- Британский бренд одежды Marks & Spencer приостановил деятельность в России в начале марта, а в мае объявил о полном уходе с российского рынка. Новый магазин Koton занял в торговом комплексе 1,7 тысяч квадратных метров, - говорится в сообщении.

Опрошенные эксперты высказали мнение, что именно турецкие компании наиболее явные претенденты на экспансию на российском рынке. В 2023 году в Петербурге планируется открытие еще нескольких магазинов турецких брендов.

Гендиректор ТРК «Лето» Андрей Должиков рассказал, что сейчас рассматривается возможность привлечения других партнеров из Турции на свободные площади комплекса, но не уточнил, с кем конкретно ведутся переговоры.