Александр Беглов подписал закон о налоговых льготах для бизнеса на 7,6 млрд рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге на налоговые льготы для бизнеса потратят 7,6 миллиардов рублей. Соответствующий закон подписал глава города Александр Беглов. В документе прописаны дополнительные меры по снижению нагрузки для бизнесменов из-за санкционного давления.

- В 2023 году сохранится ставка налога на имущество организаций в размере 1,5%. Такая же ставка будет действовать по налогу на имущество физлиц, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Останется прежней и льгота по налогу на имущество – 50% от суммы налога. Но она распространяется только на объекты, которые используются для нужд культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта, здравоохранения и социального обеспечения.

Для ИП, которые зарегистрировались до 1 января 2025 года действуют «налоговые каникулы». Кстати, перечень видов деятельности, на которые распространяются эти льготы, увеличился. Теперь туда входят IT-отрасль, сферы образования и здравоохранения, туризм и ряд бытовых услуг.

Кроме этого, со следующего года для некоторых предприятий будет действовать ставка налога на прибыль в размере 0%. Такая льгота распространится на организации, которым присвоен статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.