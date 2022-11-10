Пробка на Софийской улице в Петербурге образовалась из-за массового ДТП

Несколько машин столкнулись на Софийской улице. Фото: Скриншот из видео

Серьезное ДТП произошло на КАДе Петербурга. Там столкнулись сразу несколько автомобилей. Из-за этого на дороге образовалась пробка. О происшествии сообщил очевидец в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» вечером 10 ноября.

- ДТП произошло на внутренней стороне КАД, перед Софийской улицей, - написал мужчина в посте в социальной сети.

На опубликованных кадрах видно, что на место происшествия приехали пожарные и скорая помощь. Несколько спасателей проверяют капот одной из иномарок, пострадавшей в ДТП. На Софийской улице столкнулись, как минимум, сразу пять машин.

В комментариях пользователи возмутились образовавшейся пробке. Кому-то из комментаторов удалось вовремя сообразить и объехать столкновение, а кто-то провел в заторе длительное время. О пострадавших не сообщается. Но рядом с местом ДТП стоит машина скорой помощи.