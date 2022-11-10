Пожарные машины и скорая помощь выезжали с мигалками на набережную Карповки в Петербурге

Несколько пожарных машин и скорая помощь выезжали на набережную реки Карповки Фото: Алена ЧИЧИГИНА

Несколько пожарных машин и скорая помощь выезжали на набережную реки Карповки в Петербурге. Как минимум, три автомобиля со спасателями приехали на место с мигалками. Машины были замечены около одиннадцати часов вечера 10 ноября.

- Пожарные машины и скорая припарковались по адресу набережная Карповки, 19, - сообщила «КП-Петербург» очевидец случившегося.

Она также рассказала, что сначала пожарные большим прожектором посветили на дом. Наверное, проверяли, виден ли пожар. После этого огнеборцы зашли в подъезд. Скорая помощь осталась дежурить около дома. Дыма или огня видно не было.

Уже через полчаса пожарные машины и скорая помощь уехали. Обстоятельства случившегося выясняются.

Напомним, в этот же вечер на Софийской улице в Петербурге произошло серьезное ДТП. Там столкнулись, как минимум, пять машин. На место происшествия выезжали пожарные и врачи скорой помощи.