Видео момента массового ДТП на Софийской улице в Петербурге опубликовано в соцсетях

Несколько машин столкнулись на Софийской улице. Фото: Скриншот из видео

Видео с места массового ДТП на Софийской улице появилось в социальных сетях. Момент столкновения попал на видеорегистратор проезжающей машины. Очевидец опубликовал кадры в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» вечером 10 ноября. Там же появилась информация о происшествии.

- ДТП произошло на внутренней стороне КАД, перед Софийской улицей, - написал мужчина в посте в социальной сети.

Как стало известно позже, на одном и том же месте произошло сразу два ДТП. Сначала столкнулись несколько автомобилей, а потом в них въехала еще одна машина. Как раз второе столкновение и попало на видеорегистратор.

Напомним, на место аварии приехали спасатели на пожарных машинах и врачи скорой помощи. О пострадавших не сообщается, но медики остались рядом со столкнувшимися автомобилями.

При этом на видео заметно, что за несколько секунд до того, как автомобиль влетел в другие машины, два человека начали отбегать от своей иномарки. Пострадал ли кто-то из них, на кадрах разобрать сложно. Обстоятельства случившегося выясняются.