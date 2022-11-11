Сильный ветер и до плюс 12 градусов прогнозируют в Ленобласти 11 ноября

В Ленобласти и Петербурге 11 ноября ожидается сильный ветер Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области на пятницу, 11 ноября, прогнозируют облачную погоду. Ночью в регионе пройдет небольшой и умеренный дождь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- Юго-западный и западный ветра подуют со скоростью от четырех до двенадцати метров в секунду. А вот днем ветер усилится, и его скорость достигнет 15-17 метров. Температура воздуха ночью составит от +4 до +9 градусов, а днем 7-12 градусов со знаком плюс, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Примерно такая же погода ожидается 11 ноября в Северной столице. Ночью и днем пройдут кратковременные дожди, а скорость ветра тоже может достичь 17 метров в секунду, предупреждают спасатели Петербурга.

- Ночью температура воздуха составит от +7 до +9 градусов, а днем 10-12 градусов со знаком плюс, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.