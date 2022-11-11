Штормовой ветер поднимется в Петербурге 12 ноября

Синоптик предупредил о сильном ветре в Петербурге 12 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге стоит теплая погода, однако скоро она сменится бушующей стихией. Ведущий специалист центра "Фобос" предупредил горожан о штормовом ветре, который поднимется в городе на Неве в субботу, 12 ноября 2022 года.

- В субботу ожидается усиление западного ветра. В Санкт-Петербурге его скорость в порывах составит 13-18 метров в секунду, а на побережье и в акватории Финского залива достигнет 17-22 метров в секунду. Сформируются благоприятные условия для нагонного наводнения и, возможно, вновь вступит в работу Комплекс защитных сооружений, - отметил синоптик.

Напомним, что сильный ветер обещали в управлении МЧС и 11 ноября. Ожидается, что порывы в черте города будут до 17 метров в секунду. При этом тепло все еще будет радовать горожан. Температура воздуха ожидается до плюс 11 градусов.