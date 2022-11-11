Что произошло в Санкт-Петербурге в ночь на 11 ноября 2022 года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

"Комсомолка" рассказывает, что произошло в Санкт-Петербурге в ночь на 11 ноября 2022 года. Ночь выдалась спокойная, но не обошлось без серьезных аварий. Так, поздно вечером на КАД рядом с Софийской улицей произошло двойное ДТП, в котором столкнулись как минимум пять машин. Сначала столкнулись первые машины, а пока они стояли на аварийных огнях, в них влетели еще другие автомобили. Этот момент попал на видео.

На улице Кораблестроителей местные жители стали свидетелями погони полицейской машины за автомобилем "Мистубиси Лансер". Погоня прошла по карману и продолжилась по улице. Подробности пока уточняются.

Минувшая ночь стала снова одной из самых теплых за последнее время. Температура воздуха оставалась высоко в плюсе. Однако, как предупреждают спасатели и синоптики, днем 11 ноября горожан ожидает сильный ветер. Поэтому, выходя на улицу, следует не забывать одеваться потеплее и брать что-то от дождя.