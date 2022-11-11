Рекордное тепло до плюс 12 градусов ждет Петербург 11 ноября

Тепло и дожди ждут Петербург 11 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Последние дни погода в Санкт-Петербурге бьет рекорды тепла. Середина ноября в городе выдалась теплой, но очень дождливой. Такая же погода ожидает горожан и 11 ноября 2022 года. По прогнозу ведущего специалиста центра "Фобос" Михаил Леус, ожидается уже третий подряд рекорд температуры, которая может достигнуть плюс 12 градусов.

- Сегодня к западным берегам Скандинавии приблизится очередной североатлантический циклон, и по его периферии к берегам Невы продолжат поступать теплые и влажные воздушные массы. Это сохранит погоду облачной, пройдут небольшие дожди и усилится ветер. При этом температура пойдет на штурм уже третьего подряд рекордного суточного максимума, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге до плюс 10-12 градусов, по Ленобласти 8-13 градусов тепла. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду.

В субботу небольшие дожди, сильный ветер, к вечеру возможны прояснения, последний день рекордного тепла.