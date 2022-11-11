Два суточный рекорда тепла ожидается в Петербурге 11 и 12 ноября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние дни погода в Санкт-Петербурге бьет все рекорды тепла. Таких высоких температур в ноябре в городе не было уже давно. Однако на этом погода не останавливается. 11 и 12 ноября 2022 года ожидается еще два суточных рекорда. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Санкт-Петербург и сегодня и завтра может получить еще два суточных рекорда максимальной температуры воздуха, - рассказал синоптик.

Леус напомнил, что суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 11 ноября составляет плюс 10,8 градусов. Он был зафиксирован в 2008 году. Сегодня же ожидается, что температура воздуха в городе поднимется до плюс 12 градусов, по Ленинградской области и вовсе до плюс 13 градусов.