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НовостиОбщество11 ноября 2022 5:20

Два суточный рекорда тепла ожидается в Петербурге 11 и 12 ноября

Об этом рассказал синоптик Михаил Леус
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Два суточный рекорда тепла ожидается в Петербурге 11 и 12 ноября

Два суточный рекорда тепла ожидается в Петербурге 11 и 12 ноября

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние дни погода в Санкт-Петербурге бьет все рекорды тепла. Таких высоких температур в ноябре в городе не было уже давно. Однако на этом погода не останавливается. 11 и 12 ноября 2022 года ожидается еще два суточных рекорда. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Санкт-Петербург и сегодня и завтра может получить еще два суточных рекорда максимальной температуры воздуха, - рассказал синоптик.

Леус напомнил, что суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 11 ноября составляет плюс 10,8 градусов. Он был зафиксирован в 2008 году. Сегодня же ожидается, что температура воздуха в городе поднимется до плюс 12 градусов, по Ленинградской области и вовсе до плюс 13 градусов.