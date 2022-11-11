Гонщик устроил массовое ДТП на КАД Петербурга и скрылся с места

Гонщик устроил массовое ДТП на КАД Петербурга Фото: принтскрин видео.

На Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга гонщик устроил массовое ДТП, а сам спокойной поехал дальше. Авария произошла в десятом часу вечера 10 ноября 2022 года на внешней стороне КАД. Пострадали минимум три машины. Момент аварии попал на видео, которым очевидцы поделились в социальной сети.

- Вот к чему привело противостояние "четырки" и "пятнашки". Все живы, но "четырка" победила и умчалась, оставив груду метала из других машин, - рассказали свидетели аварии.

На кадрах видно, как машина темного цвета гонит по трассе, пытаясь перестроиться в крайний левый ряд. В какой-то момент автомобиль подрезает другую машину, которую заносит на мокром асфальте и она улетает прямиком в противоположную сторону на правую полосу. Из-за этого стукаются еще две машины.

По предварительным данным, виновника аварии еще не задержали. Проводится проверка.