Полицейские вернули родственникам героя войны из Ленобласти утраченный орден / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Сотрудники полиции вывернули родственникам ветерана Великой Отечественной войны из Ленинградской области утраченный орден. Награда была обнаружена во время обысков по уголовному делу о незаконном изготовлении и продаже оружия. Среди боеприпасов были найдены и военные награды. Об этом 11 ноября 2022 года сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В рамках возбужденного уголовного дела правоохранители провели серию обысков, в том числе в частном доме одного из фигурантов в деревне Сосновка Сланцевского района Ленобласти. В ходе обыска следователи обнаружили и изъяли награды времен Великой Отечественной Войны, принадлежность которых хозяин дома объяснить не смог, - рассказали в полиции.

Награды не стали отдавать на склад вещдоков, а решили найти их хозяев. Одна из найденных наград, Орден Великой Отечественной войны II степени, принадлежит Соловьеву Александру Семеновичу, 1925 года рождения, солдату-разведчику.

Полицейские выяснили, что ветеран умер еще в 2002 года и нашли его внучку. Женщина проживает в городе Сланцы. На днях она приехала в Петербург, чтобы получить ценную реликвию своего деда.