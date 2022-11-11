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НовостиОбщество11 ноября 2022 6:12

Ночь 11 ноября стала самой теплой в Петербурге за всю историю

Минимальная температура воздуха составила плюс 9,3 градусов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Ночь 11 ноября стала самой теплой в Петербурге за всю историю наблюдений за погодой

Ночь 11 ноября стала самой теплой в Петербурге за всю историю наблюдений за погодой

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге снова установлен температурный рекорд. Ночь 11 ноября 2022 года стала самой теплой для этих суток за всю историю наблюдения за погодой в городе. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- Ночь 11 ноября снова стала самой теплой для этих суток за весь ряд наблюдений в Санкт-Петербурге, минимальная температура воздуха на центральной метеостанции города опустилась только до плюс 9,3 градусов, - сообщил синоптик.

Сегодняшние сутки также должны стать самыми теплыми для 11 ноября. Предыдущий рекорд был установлен в 2008 году, когда был отмечен максимум в 10,8 градусов тепла. Но по прогнозам сегодня температура воздуха поднимется до плюс 11 градусов. Поэтому ожидается очередной рекорд.