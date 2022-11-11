Каждый шестой петербуржец хочет продлить новогодние каникулы

Каждый шестой петербуржец мечтает, чтобы новогодние каникулы стали длиннее Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Каждый шестой житель Санкт-Петербурга хотели бы, чтобы новогодние каникулы стали длиннее. Сейчас по всей стране после Нового года установлено девять выходных дней, однако 18 процентов горожан предпочли бы продлить отдых. Об этом 11 ноября 2022 года сообщает сервис SuperJob.

- Отдыхать на Новый год от 1 до 3 дней хотели бы 15 процентов петербуржцев. Новогодние каникулы от 4 до 6 дней считают оптимальными 14 процентов опрошенных. 7 процентов петербуржцев идеальной продолжительностью новогодних каникул назвали 7—8 дней отдыха. 40 процентов петербуржцев устраивают утвержденные 9 дней каникул, - говорится в исследовании.

Однако 18 процентов опрошенных считают, что девяти дней мало. 8 процентов горожан отметили, что хорошо бы продлить каникулы до 10-13 дней, а 10 процентов были бы счастливы гулять две недели. И лишь 4 процента опрошенных сказали, что могут обойтись без отдыха вовсе.