Мобилизованных из Ленобласти отправили в районы боевого слаживания

Резервисты из Ленобласти готовятся к боевому слаживанию и отправке на спецоперацию.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Очередную большую группу мобилизованных из Ленобласти отправили в другие районы на боевое слаживание. Об этом пишет online47.ru со ссылкой на Минобороны России. Перед этим резервистов построили на плацу и проверили наличие у них необходимого вооружения и обмундирования. Все оказалось в порядке. В воинской части уверяют, что солдаты с пользой провели несколько недель там и вспомнили все тонкости своих специальностей. Кроме этого бойцов научили корректировать огонь артиллерии с помощью современных беспилотников, чем раньше они точно не занимались.
- Понимаем, что делаем, понимаем, куда идем, не хотелось бы позориться, хотелось бы показать свою выучку, - цитируют в издании командира полка Станислава.
Военные отчитываются, что полк мобилизованных готов на 100 процентов. После боевого слаживания резервисты из Ленобласти будут готовы к отправке на спецоперацию.