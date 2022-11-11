Грибник нашел челюсти в Удельном парке Петербурга

Несколько челюстей нашел грибник в Удельном парке Петербурга / Фото: Антон Кубышкин

Чего только не находят грибники, отправляясь на тихую охоту. Однако такой находки, как сделал фотограф Антон Кубышкин в Удельном парке Санкт-Петербурга еще не было. Мужчина отправился прогуляться по осеннему парку, нашел несколько грибов. И вот, на одной из лужаек он обнаружил челюсти. Об этом он рассказал в группе "Грибы и грибники СПб".

- Цель была найти грибы. Из знакомых мне съедобных я нашел только останки какого-то гриба с трубчатым гименофором. Ну и одну сыроежку. Но больше всего меня поразили челюсти разбросанные по парку. Что это? - удивился фотограф.

Челюсти валялись на лужайке в парке / Фото: Антон Кубышкин

Он снял лужайку, на которой было разбросано несколько пар челюстей. Они оказались не настоящие, а протезы, больше похожие на учебные. Однако, как бы то ни было, выглядело это жутко.

Откуда челюсти взялись в Удельном парке пока неизвестно.