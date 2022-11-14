Выгодная заправка в ноябре на АЗС сети «Газпромнефть»

Фото: Сеть АЗС «Газпромнефть».

Условия акции действуют на АЗС сети, расположенных в областях Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов России, а также в республике Адыгея и Краснодарском крае.

Оплатить покупку топлива можно наличными денежными средствами, банковской картой, через Систему быстрых платежей (СБП) или с помощью мобильного приложения АЗС «Газпромнефть» без использования бонусов программы лояльности «Нам по пути».

Базовые бонусы по программе лояльности «Нам по пути» за покупку топлива в рамках акции начисляются в обычном порядке. Присоединиться к программе лояльности можно даже не приобретая пластиковую карту. Для этого достаточно скачать приложение «АЗС «Газпромнефть», оно доступно для Android и iOS, и выпустить виртуальный аналог карты.

* С подробной информацией об акции можно ознакомиться по ссылке, в мобильном приложении АЗС «Газпромнефть», доступном для Android и iOS или по телефону Единого центра поддержки клиентов 8 800 700 51 51 (звонок по России бесплатный), на АЗС «Газпромнефть», участвующих в Акции.