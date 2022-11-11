Гонщики устроили массовое ДТП на Ушаковской набережной в Петербурге

Трое гонщиков устроили массовое ДТП на Ушаковской набережной в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге гонщики устроили массовое ДТП на Ушаковской набережной. Авария произошла рано утром 11 ноября 2022 года. Три машины ехали очень быстро, пытаясь обогнать поток и друг друга. В итоге все "встретились", а одна из машин даже вылетела на встречную полосу движения. Момент ДТП попал на видео, которым очевидцы поделились в социальных сетях.

- В 7:11 часов гонщики устроили массовое ДТП на Ушаковской набережной, - рассказали свидетели аварии.

На кадрах видно, как по правой полосе пролетели две машины, параллельно им по левой полосе пронесся еще один автомобиль. Обогнав пару машин, они начали перестраиваться, но неудачно. В итоге машины занесло, они врезались в друг друга. А одна из машин вылетела на встречную полосу движения, где в нее врезался другой автомобиль и чуть не раздавил автобус, который успел затормозить.

Теперь в случившемся предстоит разбираться сотрудникам дорожной полиции. Есть ли пострадавшие, пока не уточняется.