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НовостиОбщество11 ноября 2022 7:51

Панихида по Федору Достоевскому пройдет в Петербурге 12 ноября

11 ноября исполняется 201 год со дня рождения писателя
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Панихида по Федору Достоевскому пройдет в Петербурге 12 ноября

Панихида по Федору Достоевскому пройдет в Петербурге 12 ноября

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

11 ноября 2022 года исполняется 201 год со дня рождения великого писателя Федора Михайловича Достоевского. С ним в Санкт-Петербурге связано очень многое. В честь писателя 12 ноября в соборе Владимирской иконы Божией Матери пройдет панихида. Об этом рассказали в пресс-службе храма.

- В нашем соборе жива память о Достоевском не только как о литературном деятеле, но и как о православном человеке и защитнике веры Христовой. Живя по соседству на Кузнечном переулке, Достоевский с семьей был постоянным прихожанином церкви во имя Владимирской иконы Божией Матери, - рассказали в соборе.

Панихида по Федору Достоевскому состоится в 15:00 часов. Всех желающих приглашают почтить память великого писателя.