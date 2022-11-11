75 протоколов составили по итогу рейда ГИБДД «Автобус» в Петербурге

Госавтоинспекция провела рейд по автобусам. Фото: УГИБДД по СПб и ЛО

ГИБДД провела очередной рейд под названием «Автобус» в Петербурге. Три дня инспекторы проверяли общественный транспорт в Пушкинском районе Северной столицы. Всего было осмотрено около сотни автобусов.

- На водителей составлено 75 административных материалов, - сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Большинство нарушений связано с отсутствием техосмотра, подтверждающего допуск автобуса к выезду на маршрут.

Также водителей оштрафовали за нежелание пристегиваться ремнями безопасности. Три автобуса отправились на штрафстоянку из-за проблем с документами или техническим состоянием.

В ГИБДД обещают и дальше проводить рейды во всех районах Петербурга и Ленобласти.