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НовостиОбщество11 ноября 2022 8:00

75 протоколов составили по итогу рейда ГИБДД «Автобус» в Петербурге

Общественный транспорт три дня проверяли в Пушкинском районе
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Госавтоинспекция провела рейд по автобусам. Фото: УГИБДД по СПб и ЛО

Госавтоинспекция провела рейд по автобусам. Фото: УГИБДД по СПб и ЛО

ГИБДД провела очередной рейд под названием «Автобус» в Петербурге. Три дня инспекторы проверяли общественный транспорт в Пушкинском районе Северной столицы. Всего было осмотрено около сотни автобусов.

- На водителей составлено 75 административных материалов, - сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Большинство нарушений связано с отсутствием техосмотра, подтверждающего допуск автобуса к выезду на маршрут.

Также водителей оштрафовали за нежелание пристегиваться ремнями безопасности. Три автобуса отправились на штрафстоянку из-за проблем с документами или техническим состоянием.

В ГИБДД обещают и дальше проводить рейды во всех районах Петербурга и Ленобласти.