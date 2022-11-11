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НовостиОбщество11 ноября 2022 8:12

Главный синоптик Петербурга посоветовал «переобуть» автомобили 13 ноября

С воскресенья в городе начнется резкое похолодание
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Синоптик Петербурга посоветовал автомобилистам поменять колеса 13 ноября

Синоптик Петербурга посоветовал автомобилистам поменять колеса 13 ноября

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние дни в Санкт-Петербурге стоит очень теплая погода. Но вскоре это закончится. Резкое похолодание придет в город уже 13 ноября 2022 года. Поэтому главный синоптик Северной столицы Александр Колесов посоветовал автомобилистам "переобуть" свои машины на выходных.

- Как уже отметил, на следующей неделе в Санкт-Петербург придет зимняя погода. В ночные часы будет отрицательная температура, а в дневные – слабый плюс. Поэтому, кто еще колеса не менял, займитесь на выходных, - отметил синоптик.

Похолодание в городе начнется с воскресенья и продолжится в понедельник. Температура воздуха в дневное время опустится до плюс 4 градусов, ночью минус. Также во вторник, 15 ноября, по прогнозам большая вероятность осадков в виде снега.