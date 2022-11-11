Петербург даст денег Ленобласти на ремонт дорог к садоводствам

Дороги к садоводствам отремонтируют на деньги Петербурга. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербург поможет Ленобласти отремонтировать дороги к садоводствам, дачами в которых владеют в основном жители Северной столицы. Соответствующее постановление о субсидиях из городского бюджета в областной, подписал Александр Беглов.

- Соглашение включает в себя софинансирование ремонта 85 автомобильных дорог, - сообщает пресс-служба Смольного.

По оценке властей, в дачный сезон, с мая по октябрь, на 86 тысячах дачных участках, к которым ведут 85 дорог, проживают около четверти миллиона петербуржцев.

Помощь Ленобласти заложена в бюджет Петербурга на ближайшие три года. В 2023-м 47 региону дадут 400 миллионов рублей, в 2024-м - 346 миллионов, а в 2025-м - 300 миллионов. Всего - 1,3 миллиарда рублей.