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НовостиОбщество11 ноября 2022 8:21

Петербург даст денег Ленобласти на ремонт дорог к садоводствам

За три года городской бюджет выделит на эти цели 1,3 миллиарда рублей
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Дороги к садоводствам отремонтируют на деньги Петербурга.

Дороги к садоводствам отремонтируют на деньги Петербурга.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербург поможет Ленобласти отремонтировать дороги к садоводствам, дачами в которых владеют в основном жители Северной столицы. Соответствующее постановление о субсидиях из городского бюджета в областной, подписал Александр Беглов.

- Соглашение включает в себя софинансирование ремонта 85 автомобильных дорог, - сообщает пресс-служба Смольного.

По оценке властей, в дачный сезон, с мая по октябрь, на 86 тысячах дачных участках, к которым ведут 85 дорог, проживают около четверти миллиона петербуржцев.

Помощь Ленобласти заложена в бюджет Петербурга на ближайшие три года. В 2023-м 47 региону дадут 400 миллионов рублей, в 2024-м - 346 миллионов, а в 2025-м - 300 миллионов. Всего - 1,3 миллиарда рублей.