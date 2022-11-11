Новый «город-спутник» Петербурга могут построить у КАДа рядом с дамбой

Новые жилые кварталы могут появиться внутри КАДа неподалеку от Ломоносова. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Еще одна точка застройки у КАДа может появится в ближайшее время. Строить условный «город-спутник» Петербурга собираются неподалеку от Ломоносова, в пяти минутах езды от кронштадтской дамбы. Сейчас земли занимает совхоз «Плодоягодное». Рядом расположено НИИ Мортеплотехники.

- Разрешенный вид использования участка в 22 гектара — размещение коммерческих объектов. При этом, Правила землепользования и застройки условно разрешают строить и многоэтажное жилье, - пишет «Деловой Петербург».

Высотный регламент позволяет строить здания до 39 метров высотой, или около 12 этажей. Сейчас инвестор занимается оформлением документов для перевода земли в площади под жилое строительство.

Эксперты рынка недвижимости отмечают, что земля здесь недорогая, а инфраструктура не слишком развита. За этот счет жилье будет стоить разумных денег, что может привлечь потенциальных покупателей.